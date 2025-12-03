https://1prime.ru/20251203/ssha-865151865.html

Европейские фармкомпании призывают ЕС заключить с США сделку

Европейские фармкомпании призывают ЕС заключить с США сделку - 03.12.2025, ПРАЙМ

Европейские фармкомпании призывают ЕС заключить с США сделку

Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства,... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T06:57+0300

2025-12-03T06:57+0300

2025-12-03T06:57+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

великобритания

лондон

дональд трамп

кир стармер

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151865.jpg?1764734250

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Лоббисты некоторых крупнейших фармацевтических компаний мира призывают Евросоюз заключить с США сделку, похожую на соглашение о ценообразовании на лекарства, которое Вашингтон заключил с Лондоном, сообщает европейское издание газеты Politico. "Соглашение между Великобританией и США - это важный сигнал для фармацевтической отрасли Европы... Оно усиливает необходимость произвести повторную оценку того, как мы можем сделать нашу собственную систему возмещения расходов более гибкой, более дружественной к инновациям и более конкурентоспособной в международном масштабе", - заявила изданию генеральный менеджер лоббиста немецкой фармацевтической отрасли Pharma Deutschland Доротея Бракманн. Старший вице-президент по связям с общественностью американской лоббистской компании Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, представляющей интересы производителей фирменных лекарственных препаратов, Алекс Шрайвер поддержал этот призыв, пишет издание. Глобальный руководитель направления фармацевтики и здравоохранения нидерландского банка ING Стивен Фаррелли заявил, что Британия стала "канарейкой в угольной шахте", а на ЕС теперь растет давление, чтобы он предпринял нечто похожее. По мнению представителя немецкой Verband Forschender Arzneimittelhersteller Хенрика Яймке-Карге, отсутствие соглашения с ЕС означает сохраняющуюся неопределенность для региона, добавляет издание. В понедельник США и Великобритания достигли принципиальной договоренности по реформированию системы ценообразования на фармацевтическую продукцию. Соглашение стало частью экономического пакта о процветании (Economic Prosperity Deal), заключенного между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках договоренности Лондон обязался увеличить расходы государственной системы здравоохранения NHS на инновационные препараты и скорректировать ценовую политику, чтобы устранить "многолетний дисбаланс" в фармацевтической торговле между странами.

сша

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, ес, politico, ing