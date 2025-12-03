Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева - 03.12.2025
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева - 03.12.2025, ПРАЙМ
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева
Президент США Дональд Трамп, отправив в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, подал Киеву тревожный сигнал, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:16+0300
2025-12-03T07:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_2e32eb84a2774a99f1525342d284cf97.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отправив в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, подал Киеву тревожный сигнал, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Deep Dive. "Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил эксперт. Макгрегор отметил, что если Европа и Украина хотят действовать в соответствии с реальностью, им необходимо прекратить препятствовать мирному плану США и признать объективное положение дел. Во вторник вечером в Кремле состоялась встреча, на которой Путин принимал спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, основателя компании Affinity Partners. Российскую сторону представляли помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов. Юрий Ушаков, помощник президента России, назвал переговоры полезными и конструктивными. Он уточнил, что обсуждались предложения США по урегулированию ситуации на Украине, однако компромисса пока достигнуто не было.
07:16 03.12.2025
 
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева

Макгрегор: визит Уиткоффа в Москву стал тревожным знаком для Киева

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отправив в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, подал Киеву тревожный сигнал, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
"Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил эксперт.
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве
07:06
Макгрегор отметил, что если Европа и Украина хотят действовать в соответствии с реальностью, им необходимо прекратить препятствовать мирному плану США и признать объективное положение дел.
Во вторник вечером в Кремле состоялась встреча, на которой Путин принимал спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, основателя компании Affinity Partners. Российскую сторону представляли помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.
Юрий Ушаков, помощник президента России, назвал переговоры полезными и конструктивными. Он уточнил, что обсуждались предложения США по урегулированию ситуации на Украине, однако компромисса пока достигнуто не было.
Уиткофф высоко оценил красоту Москву
