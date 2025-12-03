https://1prime.ru/20251203/ssha-865152625.html

В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отправив в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа, подал Киеву тревожный сигнал, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Deep Dive. "Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил эксперт. Макгрегор отметил, что если Европа и Украина хотят действовать в соответствии с реальностью, им необходимо прекратить препятствовать мирному плану США и признать объективное положение дел. Во вторник вечером в Кремле состоялась встреча, на которой Путин принимал спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, основателя компании Affinity Partners. Российскую сторону представляли помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов. Юрий Ушаков, помощник президента России, назвал переговоры полезными и конструктивными. Он уточнил, что обсуждались предложения США по урегулированию ситуации на Украине, однако компромисса пока достигнуто не было.

