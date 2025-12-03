Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС приняли соглашение по отказу от импорта российского газа
Страны ЕС приняли соглашение по отказу от импорта российского газа
газ
энергетика
экономика
рф
ес
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России, следует из публикации на сайте Совета ЕС.  "Сегодня (в среду - ред.) председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту для прекращения импорта российского природного газа", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года. "Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа", - добавляется в заявлении на сайте Совета ЕС. В октябре совет ЕС объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". Кроме того, Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
газ, рф, ес
Газ, Энергетика, Экономика, РФ, ЕС
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России, следует из публикации на сайте Совета ЕС.
 "Сегодня (в среду - ред.) председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту для прекращения импорта российского природного газа", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.
"Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа", - добавляется в заявлении на сайте Совета ЕС.
В октябре совет ЕС объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". Кроме того, Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
 
Заголовок открываемого материала