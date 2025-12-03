https://1prime.ru/20251203/sud-865150319.html

Суд вновь продлил арест экс-министру транспорта Бурятии Гоге

03.12.2025

УЛАН-УДЭ, 3 дек - ПРАЙМ. Советский районный суд Улан-Удэ вновь продлил арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге", - говорится в сообщении. Срок продления ареста не уточняется. Постановление не вступило в законную силу. Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.

