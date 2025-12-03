https://1prime.ru/20251203/tefal--865158741.html

Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал взыскать с актера Вячеслава Манучарова 2 миллиона рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В иске, поданном в апреле, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей. Третьими лицами к разбирательству были привлечены петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Условия мирового соглашения пока не опубликованы. Ранее в аналогичном деле по иску Tefal к дизайнеру Артемию Лебедеву стороны также пришли к мирному урегулированию. Спор был связан с рекламным материалом в Telegram, в котором говорилось о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией французской компании. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal. Истец отказался от взыскания 2 миллионов рублей компенсации, а Лебедев и НМП обязались "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца". Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.

