Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/tefal--865158741.html
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову - 03.12.2025, ПРАЙМ
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T10:30+0300
2025-12-03T10:30+0300
экономика
бизнес
россия
артемий лебедев
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_82a94d78c846f88eae77f8e261d1735d.jpg
МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал взыскать с актера Вячеслава Манучарова 2 миллиона рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В иске, поданном в апреле, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей. Третьими лицами к разбирательству были привлечены петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Условия мирового соглашения пока не опубликованы. Ранее в аналогичном деле по иску Tefal к дизайнеру Артемию Лебедеву стороны также пришли к мирному урегулированию. Спор был связан с рекламным материалом в Telegram, в котором говорилось о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией французской компании. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal. Истец отказался от взыскания 2 миллионов рублей компенсации, а Лебедев и НМП обязались "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца". Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
https://1prime.ru/20251125/sud--864920737.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_e0f268011d5e0d6e0159ebcc36b0832b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, артемий лебедев, telegram
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Артемий Лебедев, Telegram
10:30 03.12.2025
 
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову

Tefal помирилась в суде с Манучаровым, от которого требовала два миллиона рублей

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал взыскать с актера Вячеслава Манучарова 2 миллиона рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В иске, поданном в апреле, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.
Третьими лицами к разбирательству были привлечены петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев.
Условия мирового соглашения пока не опубликованы. Ранее в аналогичном деле по иску Tefal к дизайнеру Артемию Лебедеву стороны также пришли к мирному урегулированию. Спор был связан с рекламным материалом в Telegram, в котором говорилось о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией французской компании. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal.
Истец отказался от взыскания 2 миллионов рублей компенсации, а Лебедев и НМП обязались "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца".
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.
Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Tefal помирилась с дизайнером Лебедевым
25 ноября, 13:45
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАртемий ЛебедевTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала