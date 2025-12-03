https://1prime.ru/20251203/tenet-865152533.html

Tenet впервые вошел в топ-3 по продажам новых автомобилей в России

Tenet впервые вошел в топ-3 по продажам новых автомобилей в России - 03.12.2025, ПРАЙМ

Tenet впервые вошел в топ-3 по продажам новых автомобилей в России

Российский автомобильный бренд Tenet по итогам ноября 2025 года впервые вошел в топ-3 марок по продажам на отечественном рынке новых легковых машин, в последний | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T07:15+0300

2025-12-03T07:15+0300

2025-12-03T07:15+0300

бизнес

geely

haval

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865152533.jpg?1764735343

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet по итогам ноября 2025 года впервые вошел в топ-3 марок по продажам на отечественном рынке новых легковых машин, в последний месяц осени было реализовано 9 914 экземпляров, сообщил "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Третью строчку в общем зачете впервые занял новичок рынка - отечественный Tenet (9 914 штук). Продажи автомобилей этого бренда стартовали лишь в августе, а уже в ноябре ему удалось опередить такие марки как китайскую Geely и белорусскую Belgee", - говорится в сообщении. При этом в пятерку лидеров ноября среди моделей попали сразу две модели этой марки - T4 и T7. Их продажи составили 4 535 и 4 485 единиц соответственно. Лидером среди иностранных брендов в ноябре снова оказался китайский Haval, продажи которого составили почти 18 тысяч экземпляров (+16,4%). В общем рейтинге марок он занял второе место. Первое место осталось за Lada с 27,4 тысячи машин. Также в пятерку самых популярных брендов ноября попали вышеупомянутые Geely (9,7 тысячи штук) и его белорусский аналог Belgee (8,3 тысячи штук). У первого продажи просели на 4,7% в годовом выражении, а у второго выросли более чем в 2,5 раза. Всего, согласно данным ППК и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продали 127,9 тысячи новых легковушек, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом за январь-ноябрь наблюдается снижение продаж на 17,8%, до 1,19 миллиона машин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, geely, haval, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus