Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/tramp-865149226.html
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии - 03.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T02:04+0300
2025-12-03T02:04+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149226.jpg?1764716681
ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва. Президент Бразилии позвонил Трампу во вторник, лидеры двух стран обсудили вопросы торговли, борьбы с международной организованной преступностью, а также санкции США против Бразилии. "Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с бразильским лидером продуктивным. В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
бразилия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп
02:04 03.12.2025
 
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии

Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии Лулой де Силва

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва.
Президент Бразилии позвонил Трампу во вторник, лидеры двух стран обсудили вопросы торговли, борьбы с международной организованной преступностью, а также санкции США против Бразилии.
"Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с бразильским лидером продуктивным.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала