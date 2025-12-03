https://1prime.ru/20251203/tramp-865149226.html
Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии
ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва.
Президент Бразилии позвонил Трампу во вторник, лидеры двух стран обсудили вопросы торговли, борьбы с международной организованной преступностью, а также санкции США против Бразилии.
"Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с бразильским лидером продуктивным.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
