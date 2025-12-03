https://1prime.ru/20251203/tramp-865149226.html

Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии

Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии - 03.12.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T02:04+0300

2025-12-03T02:04+0300

2025-12-03T02:04+0300

экономика

мировая экономика

бразилия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149226.jpg?1764716681

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с главой Бразилии Лулой де Силва. Президент Бразилии позвонил Трампу во вторник, лидеры двух стран обсудили вопросы торговли, борьбы с международной организованной преступностью, а также санкции США против Бразилии. "Я жду с нетерпением разговора и встречи с ним", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с бразильским лидером продуктивным. В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.

бразилия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бразилия, сша, дональд трамп