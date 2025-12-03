https://1prime.ru/20251203/tramp-865149484.html

Спецпосланник Трампа пообщался с Дмитриевым

2025-12-03T02:55+0300

2025-12-03T02:55+0300

2025-12-03T02:55+0300

экономика

россия

общество

сша

москва

рф

стив уиткофф

кирилл дмитриев

владимир путин

рфпи

МОСКВА, 3 дек – ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, покинув американское посольство после того, как приехал туда после встречи в Кремле, коротко пообщался со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф покинул американскую дипмиссию в районе 1.00, у выхода из посольства его встречал, выйдя из машины, Дмитриев. Они перекинулись несколькими фразами на английском языке, после чего оба покинули территорию рядом с посольством Штатов. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

сша

москва

рф

2025

россия, общество , сша, москва, рф, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи