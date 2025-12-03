https://1prime.ru/20251203/transh-865157863.html

G7 передала Украине 34,8 миллиарда долларов за счет российских активов

03.12.2025

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Большая семерка" с начала года выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 33,8 миллиарда долларов - это три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета, следует из расчетов РИА Новости. При этом с начала работы схемы Украина получила 34,8 миллиарда долларов. Страны "Большой семерки" в прошлом году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На 2 декабря государства выделили Украине по этой схеме уже 34,8 миллиарда долларов. Еще в конце прошлого года первыми передали средства США - на 1 миллиард долларов, однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось. Крупнейшим же донором в рамках схемы является Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на 21,1 миллиарда долларов. Остальные 12,7 миллиарда долларов приходятся на Канаду, Великобританию и Японию. Помимо кредита от "Большой семерки", средства дополнительно направили ЕС в размере 9,4 миллиарда долларов, Япония (191 миллион долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (384 миллиона долларов). После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По словам главы Euroclear Валери Урбана, на середину ноября в депозитарии находилось около 209 миллиардов долларов активов, принадлежащих ЦБ России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как неоднократно заявляли российские власти, Россия примет аналогичные ответные меры. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

