Тренды российского FX: устойчивость рубля и рост торговой активности

2025-12-03T21:54+0300

По оценкам "Альфа-Форекс", российский внебиржевой валютный рынок в 2025 году сохраняет устойчивое развитие и продолжает привлекать новый трейдеров и инвесторов в российскую юрисдикцию. Ключевым инструментом для торговли долгие годы остается пара евро/доллар, на нее приходится около 50% в совокупном торговом обороте на российском рынке Forex.На фоне снижения волатильности в рублевых парах и сильных позиций российской валюты торговая активность трейдеров по рублевым инструментам объективно становится ниже. В целом, на биржевом и внебиржевом валютном рынке доля спекулятивной торговли против российской валюты существенно сократилась. Интересна динамика по паре юань/рубль. В 2023 году оборот по ней на платформе "Альфа-Форекс" составлял 51 млрд рублей, в 2024 году он достиг 151 млрд, что равнялось 58% всех торгов в рублевых парах. В 2025 году доля инструмента юань/рубль достигла 30%, это 52 млрд рублей из совокупных 171 млрд. Такая картина полностью соответствует снижению волатильности рублевых пар и перераспределению интереса трейдеров к другим инструментам на рынке.Значимый этап развития валютного рынка в текущем году заключается и в расширении возможностей трейдеров и инвесторов на российском внебиржевом валютном рынке – согласованный Банком России в начале марта текущего года запуск CFD. На фоне снижения колебаний рубля клиенты переключились на сделки с золотом и серебром, где волатильность резко выросла из-за ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы США. За короткое время обороты по этим металлам превысили 2,95 трлн рублей – это значительно больше, чем объемы сделок с физическими металлами на Московской бирже.Важным фактором устойчивости стало и то, что после санкций против Московской биржи летом 2024 года "Альфа-Форекс" не прекращала торговлю основными востребованными на рынке валютами, включая доллар, евро, лиру и юань. Благодаря подготовленной инфраструктуре и котировкам, предоставляемым АО "Альфа-Банк", клиенты по-прежнему совершают операции не только в рублях, но и на долларовых, евровых и юаневых счетах. Это обеспечило непрерывность доступа к валютным операциям для частных и профессиональных участников рынка.Несмотря на объективное снижение оборотов по рублевым валютным парам, общий торговый оборот компании в 2025 году ожидается на рекордном уровне: свыше 12 трлн рублей, что на 35% превышает показатель 2024 года. Рост обеспечен диверсификацией инструментов, ростом привлекательности российского рынка Forex, защитой инвесторов от внешних геополитических факторов и заметно высокой торговой активностью в сегменте драгоценных металлов.Укрепление рубля также играет ключевую роль в трансформации рынка. С начала года российская валюта укрепилась примерно на 24% к доллару, на 14% к евро и на 21% к юаню. Осенняя торговая сессия закрепила сильные позиции рубля и создала основу для его дальнейшего укрепления в декабре. Этому способствуют высокая ключевая ставка Банка России, низкие темпы восстановления импорта, сохраняющийся профицит торгового баланса и периодические всплески оптимизма на внутреннем рынке капитала.Сегодня нет факторов, которые могли бы надолго и существенно ослабить российскую валюту. Внешний фон остается относительно напряженным, однако проблема с дефицитом бюджета, вероятно, будет решаться Министерством финансов без опоры на ослабление рубля. На более длинном горизонте риски могут проявиться, если санкции на энергетический сектор заметно сократят выручку сырьевых экспортеров или если Банк России начнет активно смягчать денежно-кредитную политику.На международных рынках основным фактором остается политика Федеральной резервной системы США. Во второй половине ноября драгоценные металлы возобновили рост на фоне повышения вероятности скорого снижения ставки. Золото дорожает с начала года благодаря устойчивому спросу со стороны центральных банков разных стран.Прогнозы "Альфа-Форекс" на начало зимы:В декабре можно ожидать устойчивого положения рубля в диапазонах 73-82 руб. за доллар, 85-94 руб. за евро и 10,2-11,5 руб. за юань.По золоту ожидаются торги в диапазоне 4100-4360 долларов за тройскую унцию. Серебро ранее было недооценено и сейчас стремится сократить ценовой спред в паре с золотом, перейдя в диапазон 54-65 долларов.Автор – генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко

