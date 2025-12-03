https://1prime.ru/20251203/tsb-865159386.html
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
2025-12-03T10:50+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на одном из ключевых международных направлений, сказано в сообщении регулятора."Банк России открыл представительство в Мумбаи. Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений", - сказано в сообщении.Отмечается, что оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.Указывается, что первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.
