Банк России
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
банк россии
банки
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на одном из ключевых международных направлений, сказано в сообщении регулятора."Банк России открыл представительство в Мумбаи. Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений", - сказано в сообщении.Отмечается, что оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.Указывается, что первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.
банки
Банк России, Банки
10:50 03.12.2025 (обновлено: 10:57 03.12.2025)
 
ЦБ открыл представительство в Мумбаи

Банк России открыл представительство в Мумбаи

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на одном из ключевых международных направлений, сказано в сообщении регулятора.
"Банк России открыл представительство в Мумбаи. Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Указывается, что первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.
Банк РоссииБанки
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала