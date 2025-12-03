Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ

https://1prime.ru/20251203/tsb-865165914.html

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Приток денег на фондовый рынок по итогам прошлого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, при этом три четверти пополнений брокерских счетов обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за III квартал 2025 года" Банка России. "Приток новых денег на фондовый рынок в третьем квартале 2025 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за квартал составил 872 миллиарда рублей (+52% квартала к кварталу и +83% год к году). Три четверти пополнений обеспечили квалифицированные инвесторы", - говорится в обзоре. "Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц – резидентов за квартал вырос и составил 2,2 миллиона рублей", - также указал регулятор. Также увеличивается и число частных инвесторов - так, количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, по итогам квартала выросло до 38,6 миллиона (рост на 4% за квартал и на 14% за год) и составило 51% экономически активного населения страны. По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов увеличилось до 5,3 миллиона (на 3% за квартал и на 11% за год). В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала достигла 11,8 триллиона рублей (рост на 7% за квартал и на 24% за год). Значительный приток средств на счета, рост котировок облигаций и положительная валютная переоценка способствовали увеличению объема портфелей розничных инвесторов, отметил также ЦБ.

