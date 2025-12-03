https://1prime.ru/20251203/tsb-865165914.html
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ - 03.12.2025, ПРАЙМ
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ
Приток денег на фондовый рынок по итогам прошлого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, при этом три четверти пополнений брокерских счетов... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T13:45+0300
2025-12-03T13:45+0300
2025-12-03T13:45+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Приток денег на фондовый рынок по итогам прошлого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, при этом три четверти пополнений брокерских счетов обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за III квартал 2025 года" Банка России. "Приток новых денег на фондовый рынок в третьем квартале 2025 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за квартал составил 872 миллиарда рублей (+52% квартала к кварталу и +83% год к году). Три четверти пополнений обеспечили квалифицированные инвесторы", - говорится в обзоре. "Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц – резидентов за квартал вырос и составил 2,2 миллиона рублей", - также указал регулятор. Также увеличивается и число частных инвесторов - так, количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, по итогам квартала выросло до 38,6 миллиона (рост на 4% за квартал и на 14% за год) и составило 51% экономически активного населения страны. По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов увеличилось до 5,3 миллиона (на 3% за квартал и на 11% за год). В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала достигла 11,8 триллиона рублей (рост на 7% за квартал и на 24% за год). Значительный приток средств на счета, рост котировок облигаций и положительная валютная переоценка способствовали увеличению объема портфелей розничных инвесторов, отметил также ЦБ.
https://1prime.ru/20251202/shokhin--865130749.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
Приток денег на фондовый рынок в России ставит рекорды, заявил ЦБ
ЦБ: приток денег на фондовый рынок в третьем квартале стал рекордным
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Приток денег на фондовый рынок по итогам прошлого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, при этом три четверти пополнений брокерских счетов обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за III квартал 2025 года
" Банка России.
"Приток новых денег на фондовый рынок в третьем квартале 2025 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за квартал составил 872 миллиарда рублей (+52% квартала к кварталу и +83% год к году). Три четверти пополнений обеспечили квалифицированные инвесторы", - говорится в обзоре
.
"Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц – резидентов за квартал вырос и составил 2,2 миллиона рублей", - также указал регулятор
.
Также увеличивается и число частных инвесторов - так, количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, по итогам квартала выросло до 38,6 миллиона (рост на 4% за квартал и на 14% за год) и составило 51% экономически активного населения страны.
По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов увеличилось до 5,3 миллиона (на 3% за квартал и на 11% за год).
В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала достигла 11,8 триллиона рублей (рост на 7% за квартал и на 24% за год).
Значительный приток средств на счета, рост котировок облигаций и положительная валютная переоценка способствовали увеличению объема портфелей розничных инвесторов, отметил также ЦБ.
Шохин допустил снижение ключевой ставки ЦБ в декабре