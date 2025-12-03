https://1prime.ru/20251203/ugol-865161876.html

Источник рассказал о продлении мер поддержки угольных компаний

2025-12-03T11:44+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство приняло решение о продлении мер поддержки угольных компаний до конца этой зимы, в том числе отсрочки по налогам и страховым взносам, которая ранее действовала до 1 декабря, рассказал РИА Новости источник в министерстве энергетики. "Правительством РФ принято решение о: продлении по 28 февраля 2026 года (включительно) сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых на уголь и страховых взносов; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) мер взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности", - сообщил источник. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил РИА Новости, что Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% против 52% за аналогичный период прошлого года. Ранее в ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).

