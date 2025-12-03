https://1prime.ru/20251203/ugol-865161876.html
Источник рассказал о продлении мер поддержки угольных компаний
Источник рассказал о продлении мер поддержки угольных компаний - 03.12.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о продлении мер поддержки угольных компаний
Правительство приняло решение о продлении мер поддержки угольных компаний до конца этой зимы, в том числе отсрочки по налогам и страховым взносам, которая ранее
энергетика
рф
антон силуанов
михаил мишустин
росстат
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство приняло решение о продлении мер поддержки угольных компаний до конца этой зимы, в том числе отсрочки по налогам и страховым взносам, которая ранее действовала до 1 декабря, рассказал РИА Новости источник в министерстве энергетики. "Правительством РФ принято решение о: продлении по 28 февраля 2026 года (включительно) сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых на уголь и страховых взносов; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) мер взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности", - сообщил источник. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил РИА Новости, что Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% против 52% за аналогичный период прошлого года. Ранее в ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
рф
рф, антон силуанов, михаил мишустин, росстат
Энергетика, РФ, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Росстат
Источник рассказал о продлении мер поддержки угольных компаний
Правительство продлило меры поддержки угольных компаний до конца зимы
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство приняло решение о продлении мер поддержки угольных компаний до конца этой зимы, в том числе отсрочки по налогам и страховым взносам, которая ранее действовала до 1 декабря, рассказал РИА Новости источник в министерстве энергетики.
"Правительством РФ
принято решение о: продлении по 28 февраля 2026 года (включительно) сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых на уголь и страховых взносов; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности; неприменении по 28 февраля 2026 года (включительно) мер взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика задолженности", - сообщил источник.
Ранее министр финансов Антон Силуанов
заявил РИА Новости, что Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По данным Росстата
, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% против 52% за аналогичный период прошлого года.
Ранее в ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
