Самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, покинул Россию

2025-12-03T03:17+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник США Стив Уиткофф, покинул пределы России и вошел в воздушное пространство Эстонии, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, самолет Bombardier Global 7500, первоначально летевший по направлению к юго-западу от Москвы, вскоре изменил курс и полетел на северо-запад. Границу с Эстонией он пересек примерно в 2.55 мск. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

