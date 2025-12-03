Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, летит в США - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/uitkoff-865151635.html
СМИ: самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, летит в США
СМИ: самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, летит в США - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, летит в США
Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки,... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T06:36+0300
2025-12-03T06:36+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
москва
европа
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151635.jpg?1764732980
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки, следует из данных портала Flightradar24. Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на украинского чиновника, что переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинцами после визита в Москву могут пройти в среду в Брюсселе. После 6.00 мск среды самолет Bombardier Global 7500 покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой. В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
сша
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, москва, европа, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, рфпи
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, ЕВРОПА, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, РФПИ
06:36 03.12.2025
 
СМИ: самолет, на котором, возможно, находится Уиткофф, летит в США

Flightradar24: самолет с Уиткоффом не остановился в Европе и летит в сторону США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на украинского чиновника, что переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинцами после визита в Москву могут пройти в среду в Брюсселе.
После 6.00 мск среды самолет Bombardier Global 7500 покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАЕВРОПАСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала