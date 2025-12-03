https://1prime.ru/20251203/ukraina-865151962.html

"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве

"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве - 03.12.2025, ПРАЙМ

"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве

Итог переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и российским лидером Владимиром Путиным будет во многом зависеть от готовности | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T07:06+0300

2025-12-03T07:06+0300

2025-12-03T07:06+0300

переговоры

мировая экономика

общество

сша

киев

москва

стив уиткофф

владимир путин

джаред кушнер

die welt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141832_0:136:3070:1863_1920x0_80_0_0_23010772ab440e806f08ebbdf542c085.jpg

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Итог переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и российским лидером Владимиром Путиным будет во многом зависеть от готовности Киева пойти на серьезные уступки в пользу Москвы. Таково мнение корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, который находится в украинской столице. "Если действительно будут сделаны крупные уступки россиянам, то прорыв (В решении украинского конфликта. — Прим. Ред.) может быть возможен. Хотя у меня есть сомнения", — отметил он. По мнению Ваннера, Украине и ее европейским партнерам следует учитывать решимость США заключить договор с Россией без участия европейских стран. "Президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп оптимистичен и считает, что сможет положить конец войне соглашением, даже если это означает, что это будет сделано полностью без участия Европы", — подчеркнул корреспондент. Во вторник вечером в Кремле Путин встретился с Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США, а также зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. На встрече со стороны России присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов.

https://1prime.ru/20251202/moskva-865143271.html

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html

https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html

сша

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры, мировая экономика, общество , сша, киев, москва, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер, die welt, рфпи