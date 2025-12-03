https://1prime.ru/20251203/ukraina-865151962.html
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве
Итог переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и российским лидером Владимиром Путиным будет во многом зависеть от готовности | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:06+0300
2025-12-03T07:06+0300
2025-12-03T07:06+0300
переговоры
мировая экономика
общество
сша
киев
москва
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141832_0:136:3070:1863_1920x0_80_0_0_23010772ab440e806f08ebbdf542c085.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. Итог переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и российским лидером Владимиром Путиным будет во многом зависеть от готовности Киева пойти на серьезные уступки в пользу Москвы. Таково мнение корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, который находится в украинской столице. "Если действительно будут сделаны крупные уступки россиянам, то прорыв (В решении украинского конфликта. — Прим. Ред.) может быть возможен. Хотя у меня есть сомнения", — отметил он. По мнению Ваннера, Украине и ее европейским партнерам следует учитывать решимость США заключить договор с Россией без участия европейских стран. "Президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп оптимистичен и считает, что сможет положить конец войне соглашением, даже если это означает, что это будет сделано полностью без участия Европы", — подчеркнул корреспондент. Во вторник вечером в Кремле Путин встретился с Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США, а также зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. На встрече со стороны России присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов.
https://1prime.ru/20251202/moskva-865143271.html
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html
https://1prime.ru/20251202/ssha-865143131.html
сша
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd898baff9bec004714c9f1c34c6da3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, мировая экономика, общество , сша, киев, москва, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер, die welt, рфпи
переговоры, Мировая экономика, Общество , США, Киев, МОСКВА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Die Welt, РФПИ
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве
Welt: успех встречи Уиткоффа и Путина зависит от наличия крупных уступок Киева
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ.
Итог переговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и российским лидером Владимиром Путиным будет во многом зависеть от готовности Киева пойти на серьезные уступки в пользу Москвы. Таково мнение корреспондента телеканала Die Welt
Кристофа Ваннера, который находится в украинской столице.
"Если действительно будут сделаны крупные уступки россиянам, то прорыв (В решении украинского конфликта. — Прим. Ред.) может быть возможен. Хотя у меня есть сомнения", — отметил он.
Уиткофф высоко оценил красоту Москву
По мнению Ваннера, Украине и ее европейским партнерам следует учитывать решимость США заключить договор с Россией без участия европейских стран.
"Президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп оптимистичен и считает, что сможет положить конец войне соглашением, даже если это означает, что это будет сделано полностью без участия Европы", — подчеркнул корреспондент.
"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
Во вторник вечером в Кремле Путин встретился с Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США, а также зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.
На встрече со стороны России присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились почти пять часов.
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть в России