Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865153089.html
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию
В Киеве планировали использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как шанс для договоренности о перемирии, уверен бывший помощник... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:27+0300
2025-12-03T07:27+0300
переговоры
общество
мировая экономика
сша
москва
киев
стив уиткофф
олег соскин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. В Киеве планировали использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как шанс для договоренности о перемирии, уверен бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Киев понимает, что там (На фронте. — Прим. Ред.) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф", — пояснил он. По мнению эксперта, Владимир Зеленский старается использовать любой информационный повод для отвлечения внимания украинцев от встречи в Москве. "Зеленский в Ирландии сейчас использует любой информационный импульс, чтобы погасить эффект от встречи Путина и Уиткоффа, не дав тому распространиться", — сказал Соскин. Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромиссное решение пока не достигнуто.
https://1prime.ru/20251203/ssha-865152625.html
https://1prime.ru/20251203/rossiya-865152252.html
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865151962.html
сша
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
переговоры, общество , мировая экономика, сша, москва, киев, стив уиткофф, олег соскин, владимир зеленский
переговоры, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Киев, Стив Уиткофф, Олег Соскин, Владимир Зеленский
07:27 03.12.2025
 
"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию

Соскин: Киев мог хотеть использовать визит Уиткоффа для перемирия на фронте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. В Киеве планировали использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как шанс для договоренности о перемирии, уверен бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Киев понимает, что там (На фронте. — Прим. Ред.) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф", — пояснил он.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
В США заявили о тревожном сигнале Трампа для Киева
07:16
По мнению эксперта, Владимир Зеленский старается использовать любой информационный повод для отвлечения внимания украинцев от встречи в Москве.
"Зеленский в Ирландии сейчас использует любой информационный импульс, чтобы погасить эффект от встречи Путина и Уиткоффа, не дав тому распространиться", — сказал Соскин.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Будет диктовать условия": в Британии сделали громкое заявление о Путине
07:12
Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромиссное решение пока не достигнуто.
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Есть сомнения": в Киеве высказались о успехе переговоров Уиткоффа в Москве
07:06
 
переговорыОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАКиевСтив УиткоффОлег СоскинВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала