"Будет бойня": в Киеве пришли в ужас после визита Уиткоффа в Россию
2025-12-03T07:27+0300
МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ. В Киеве планировали использовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву как шанс для договоренности о перемирии, уверен бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Киев понимает, что там (На фронте. — Прим. Ред.) сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф", — пояснил он. По мнению эксперта, Владимир Зеленский старается использовать любой информационный повод для отвлечения внимания украинцев от встречи в Москве. "Зеленский в Ирландии сейчас использует любой информационный импульс, чтобы погасить эффект от встречи Путина и Уиткоффа, не дав тому распространиться", — сказал Соскин. Во вторник вечером президент России Путин провел переговоры в Кремле с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, и Джаредом Кушнером, основателем Affinity Partners. Со стороны России участие в обсуждениях приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную, добавив, что обсуждались американо-российские предложения по урегулированию на Украине, однако компромиссное решение пока не достигнуто.
