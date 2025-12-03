Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16:18 03.12.2025
 
"Никто не может": в Раде жестко высказались о ситуации на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Представители киевских властей, отправившиеся на переговоры за рубеж, не спешат возвращаться на Украину, заметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"По дороге на Украину большие пробки. Никто не может добраться", — написал он.
Во вторник аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович в соцсети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в среду встретится с официальными лицами из Европы в Брюсселе, а затем может отправиться в Соединенные Штаты, сообщил "Рейтер" со ссылкой на источник.
На этой неделе Владимир Зеленский также находится в европейских странах — он посетил Париж и Дублин.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 17 ноября отметил, что Рустем Умеров, на фоне слухов о причастности к громкому коррупционному скандалу, продлил свою зарубежную командировку, которая должна была закончиться 16 числа, до 19 ноября.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
УКРАИНАВЕНГРИЯИРЛАНДИЯВладимир ЗеленскийРадаНАБУ
 
 
