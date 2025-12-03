https://1prime.ru/20251203/ukraina-865170697.html

"Никто не может": в Раде жестко высказались о ситуации на Украине

"Никто не может": в Раде жестко высказались о ситуации на Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ

"Никто не может": в Раде жестко высказались о ситуации на Украине

Представители киевских властей, отправившиеся на переговоры за рубеж, не спешат возвращаться на Украину, заметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T16:18+0300

2025-12-03T16:18+0300

2025-12-03T16:18+0300

украина

венгрия

ирландия

владимир зеленский

рада

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Представители киевских властей, отправившиеся на переговоры за рубеж, не спешат возвращаться на Украину, заметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."По дороге на Украину большие пробки. Никто не может добраться", — написал он.Во вторник аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович в соцсети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в среду встретится с официальными лицами из Европы в Брюсселе, а затем может отправиться в Соединенные Штаты, сообщил "Рейтер" со ссылкой на источник.На этой неделе Владимир Зеленский также находится в европейских странах — он посетил Париж и Дублин.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 17 ноября отметил, что Рустем Умеров, на фоне слухов о причастности к громкому коррупционному скандалу, продлил свою зарубежную командировку, которая должна была закончиться 16 числа, до 19 ноября.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169329.html

украина

венгрия

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, ирландия, владимир зеленский, рада, набу