Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков - 03.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T16:35+0300
2025-12-03T16:35+0300
2025-12-03T16:35+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря по приглашению Моди. "По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Ушаков журналистам.
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков
