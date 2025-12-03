Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков - 03.12.2025
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря по приглашению Моди. "По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Ушаков журналистам.
16:35 03.12.2025
 
Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря по приглашению Моди.
"По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Ушаков журналистам.
В Кремле не исключили обсуждения торгового дисбаланса России и Индии
