https://1prime.ru/20251203/ushakov-865171042.html

Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков

Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков - 03.12.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия утвердят экономическое сотрудничество, сообщил Ушаков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T16:35+0300

2025-12-03T16:35+0300

2025-12-03T16:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

индия

рф

владимир путин

нарендра моди

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, а также утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит с государственным визитом Индию 4-5 декабря по приглашению Моди. "По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Ушаков журналистам.

https://1prime.ru/20251202/indiya-865124173.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, рф, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков