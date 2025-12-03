https://1prime.ru/20251203/ushakov-865171592.html

Ушаков рассказал об участии крупного бизнеса в составе делегации в Индию

Ушаков рассказал об участии крупного бизнеса в составе делегации в Индию - 03.12.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал об участии крупного бизнеса в составе делегации в Индию

03.12.2025 - Представители крупного бизнеса вошли в состав делегации РФ в Индию, среди них Сбербанк, Роснефть, ВТБ и другие, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Представители крупного бизнеса вошли в состав делегации РФ в Индию, среди них Сбербанк, Роснефть, ВТБ и другие, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. "Будет много представителей крупного бизнеса. Просто компании назову - это Роснефть, Сбербанк, "Базовый элемент", "Русал", Банк ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений, "Росхим", "Трансмашхолдинг", - сказал Ушаков журналистам.

