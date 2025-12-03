https://1prime.ru/20251203/uzbekistan--865162050.html

Узбекистан рассчитывает нарастить товарооборот с Россией, заявил Ходжаев

2025-12-03T11:47+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек - ПРАЙМ. Узбекистан рассчитывает довести товарооборот с Россией по итогам года до 12 миллиардов долларов, что будет выше, чем годом ранее, заявил вице-премьер страны Жамшид Ходжаев. В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев - сопредседатель комиссии. "По итогам 2024 года товарооборот между нашими странами превысил 11 миллиардов, что почти вдвое больше, чем шесть лет назад. И мы ожидаем по итогам этого года, текущего года, довести объём товарооборота до 12 миллиардов долларов", - сказал он. Ходжаев также отметил, что положительная динамика сохраняется, и за январь-октябрь экспорт из Узбекистана в Россию достиг 3,6 миллиарда долларов, что "делает Российскую Федерацию одним из крупнейших наших рынков по экспорту наших товаров". По данным вице-премьера, в структуре внешней торговли Узбекистана Россия стабильно входит в число ключевых партнёров, формируя около 16% общего внешнеторгового оборота республики. "При этом Узбекистан также входит в десятку крупнейших торговых партнёров России. Это показывает взаимный, а не односторонний характер нашего экономического взаимодействия ", - заключил Ходжаев.

2025

