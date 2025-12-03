https://1prime.ru/20251203/vb-865156686.html

Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло

экономика

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/76052/85/760528561_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_97b492e28b5d05db3dd4f462c3446f2d.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средние мировые цены на пальмовое масло, а также на кокосовое, которое тоже широко используется в производстве кондитерских изделий, а также в фармацевтике и косметике, в ноябре сократились к октябрю, следует из данных Всемирного банка. Сильнее всего подешевело пальмовое масло - его средняя цена в ноябре снизилась до 970 долларов за тонну с 1 038 долларов месяцем ранее, или на 6,6%. Также, согласно данным организации, средняя цена на кокосовое масло в ноябре составила 2 469 долларов за тонну, что оказалось ниже уровня октября в 2 547 долларов на 3%. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколадных плиток и конфет, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. При этом средняя стоимость соевого масла также уменьшилась, хотя и незначительно - на 0,5% по сравнению с уровнем предшествовавшего месяца, до 1 126 долларов за тонну с 1 132 долларов в октябре. Стоимость арахисового масла при этом выросла - на 4%, до 1 693 долларов за тонну в ноябре с 1 628 долларов месяцем ранее.

