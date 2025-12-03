Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/vb-865156686.html
Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло
Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло - 03.12.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло
Средние мировые цены на пальмовое масло, а также на кокосовое, которое тоже широко используется в производстве кондитерских изделий, а также в фармацевтике и... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T09:33+0300
2025-12-03T09:33+0300
экономика
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/76052/85/760528561_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_97b492e28b5d05db3dd4f462c3446f2d.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средние мировые цены на пальмовое масло, а также на кокосовое, которое тоже широко используется в производстве кондитерских изделий, а также в фармацевтике и косметике, в ноябре сократились к октябрю, следует из данных Всемирного банка. Сильнее всего подешевело пальмовое масло - его средняя цена в ноябре снизилась до 970 долларов за тонну с 1 038 долларов месяцем ранее, или на 6,6%. Также, согласно данным организации, средняя цена на кокосовое масло в ноябре составила 2 469 долларов за тонну, что оказалось ниже уровня октября в 2 547 долларов на 3%. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколадных плиток и конфет, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. При этом средняя стоимость соевого масла также уменьшилась, хотя и незначительно - на 0,5% по сравнению с уровнем предшествовавшего месяца, до 1 126 долларов за тонну с 1 132 долларов в октябре. Стоимость арахисового масла при этом выросла - на 4%, до 1 693 долларов за тонну в ноябре с 1 628 долларов месяцем ранее.
https://1prime.ru/20251202/agroeksport-865123848.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76052/85/760528561_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_79a5d5207dd80e06028efae482750dd2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
09:33 03.12.2025
 
Всемирный банк отметил снижение мировых цен на косовое и пальмовое масло

Мировые цены на пальмовое и кокосовое масла в ноябре снизились на 6,6 процента

© flickr.com / Shiny Things#Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
#Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
#Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© flickr.com / Shiny Things
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средние мировые цены на пальмовое масло, а также на кокосовое, которое тоже широко используется в производстве кондитерских изделий, а также в фармацевтике и косметике, в ноябре сократились к октябрю, следует из данных Всемирного банка.
Сильнее всего подешевело пальмовое масло - его средняя цена в ноябре снизилась до 970 долларов за тонну с 1 038 долларов месяцем ранее, или на 6,6%.
Также, согласно данным организации, средняя цена на кокосовое масло в ноябре составила 2 469 долларов за тонну, что оказалось ниже уровня октября в 2 547 долларов на 3%.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколадных плиток и конфет, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
При этом средняя стоимость соевого масла также уменьшилась, хотя и незначительно - на 0,5% по сравнению с уровнем предшествовавшего месяца, до 1 126 долларов за тонну с 1 132 долларов в октябре.
Стоимость арахисового масла при этом выросла - на 4%, до 1 693 долларов за тонну в ноябре с 1 628 долларов месяцем ранее.
Линия розлива масла - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В "Агроэкспорте" дали прогноз по увеличению экспорта растительного масла
Вчера, 11:50
 
ЭкономикаВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала