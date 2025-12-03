https://1prime.ru/20251203/vb-865160068.html
Мировые цены на апельсины снизились до минимума
Мировые цены на апельсины снизились до минимума - 03.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на апельсины снизились до минимума
Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в ноябре опустилась до минимума с лета 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно аналитике ведомства, килограмм этих цитрусовых в ноябре стоил в среднем 86 центов - за месяц их стоимость снизилась на 19 центов. Это минимальный показатель с июля 2022 года, когда цена апельсинов составляла 84 цента за килограмм. Самыми дорогими же апельсины были в декабре прошлого года - 2,7 доллара за килограмм.
