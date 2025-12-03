https://1prime.ru/20251203/vb-865161187.html
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года - 03.12.2025
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года
Средняя цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно аналитике ведомства, она составила 2 819 долларов за тонну, за месяц увеличившись на 26 долларов. Более высокий показатель организация фиксировала в прошлый раз в мае 2022 года - тогда она составляла 2 830 долларов за тонну. А минимальной стоимость за этот период была летом 2023 года - тогда в августе она снижалась до 2 136,57 доллара за тонну.
