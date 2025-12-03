Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/vb-865161187.html
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года - 03.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года
Средняя цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T11:29+0300
2025-12-03T11:29+0300
экономика
мировая экономика
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно аналитике ведомства, она составила 2 819 долларов за тонну, за месяц увеличившись на 26 долларов. Более высокий показатель организация фиксировала в прошлый раз в мае 2022 года - тогда она составляла 2 830 долларов за тонну. А минимальной стоимость за этот период была летом 2023 года - тогда в августе она снижалась до 2 136,57 доллара за тонну.
https://1prime.ru/20251104/frg-864222455.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e4fcdb1a07fb428e8efac2b24844973.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, Всемирный банк
11:29 03.12.2025
 
Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 года

Цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки
Цилиндрические алюминиевые слитки - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Цилиндрические алюминиевые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на алюминий в мире в ноябре стала максимальной с весны 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно аналитике ведомства, она составила 2 819 долларов за тонну, за месяц увеличившись на 26 долларов. Более высокий показатель организация фиксировала в прошлый раз в мае 2022 года - тогда она составляла 2 830 долларов за тонну.
А минимальной стоимость за этот период была летом 2023 года - тогда в августе она снижалась до 2 136,57 доллара за тонну.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
ХДС подготовил план по запрету на импорт стали и алюминия из России
4 ноября, 21:10
 
ЭкономикаМировая экономикаВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала