Стоимость угля в мире упала до минимума

03.12.2025 Стоимость угля в мире в ноябре снизилась до минимальных за четыре с половиной года 91,55 доллара за одну тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.

энергетика

мировая экономика

юар

европа

австралия

всемирный банк

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость угля в мире в ноябре снизилась до минимальных за четыре с половиной года 91,55 доллара за одну тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Снижение стоимости угля, поставляемого из ЮАР, происходит уже двенадцать месяцев подряд с локального пика в 106,82 доллара за тонну в ноябре прошлого года. В ноябре этого года она достигла 91,55 доллара за тонну, сократившись в месячном выражении на 0,033%, а в годовом выражении - на 14,3%. При этом своего максимума в цене южноафриканский уголь достигал в апреле 2022 года в 302 доллара за тонну. Что касается австралийского угля, то в ноябре его цена составила 112,6 доллара за тонну, увеличившись в месячном выражении на 4,7%, а в годовом сократившись на 20,8%. Это стало максимумом с июля. На глобальном рынке существуют только несколько признанных эталонных цен на уголь: это Australian Newcastle Coal Price - главный мировой ориентир для энергетического угля. Второй - South African Richards Bay Coal Price - он важен для рынков Европы и развивающихся стран. Поэтому Всемирный банк учитывает данные Австралии и ЮАР при формировании своей статистики.

Новости

