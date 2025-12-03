Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость угля в мире упала до минимума - 03.12.2025
Стоимость угля в мире упала до минимума
Стоимость угля в мире упала до минимума - 03.12.2025
Стоимость угля в мире упала до минимума
Стоимость угля в мире в ноябре снизилась до минимальных за четыре с половиной года 91,55 доллара за одну тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного | 03.12.2025
12:56 03.12.2025
 
Стоимость угля в мире упала до минимума

Цены на уголь снизились до минимальных за четыре с половиной года 91,55 доллара

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Погрузчик на угольном складе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость угля в мире в ноябре снизилась до минимальных за четыре с половиной года 91,55 доллара за одну тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Снижение стоимости угля, поставляемого из ЮАР, происходит уже двенадцать месяцев подряд с локального пика в 106,82 доллара за тонну в ноябре прошлого года. В ноябре этого года она достигла 91,55 доллара за тонну, сократившись в месячном выражении на 0,033%, а в годовом выражении - на 14,3%.
При этом своего максимума в цене южноафриканский уголь достигал в апреле 2022 года в 302 доллара за тонну.
Что касается австралийского угля, то в ноябре его цена составила 112,6 доллара за тонну, увеличившись в месячном выражении на 4,7%, а в годовом сократившись на 20,8%. Это стало максимумом с июля.
На глобальном рынке существуют только несколько признанных эталонных цен на уголь: это Australian Newcastle Coal Price - главный мировой ориентир для энергетического угля. Второй - South African Richards Bay Coal Price - он важен для рынков Европы и развивающихся стран. Поэтому Всемирный банк учитывает данные Австралии и ЮАР при формировании своей статистики.
Кедровский угольный разрез - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Минэнерго дало новый прогноз по мировому спросу на уголь
24 ноября, 11:08
 
ЭнергетикаМировая экономикаЮАРЕВРОПААВСТРАЛИЯВсемирный банк
 
 
