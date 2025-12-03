https://1prime.ru/20251203/vstrecha-865163736.html

На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Обозреватель Financial Times Кристофер Миллер заметил в социальной сети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выглядел более радостным на встрече с Владимиром Путиным в Москве, чем на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым."Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается, <…> и внимательно слушает", — написал он.Он также подчеркнул, что во время встречи с украинскими представителями спецпосланник Трампа был настроен более мрачно.В воскресенье во Флориде состоялись переговоры между Украиной и США. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Рустем Умеров.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов. По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.

