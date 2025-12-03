Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/vstrecha-865163736.html
На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина
На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина - 03.12.2025, ПРАЙМ
На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Обозреватель Financial Times Кристофер Миллер заметил в социальной сети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выглядел более радостным на встрече с... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T12:50+0300
2025-12-03T12:50+0300
мировая экономика
общество
запад
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
рфпи
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Обозреватель Financial Times Кристофер Миллер заметил в социальной сети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выглядел более радостным на встрече с Владимиром Путиным в Москве, чем на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым."Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается, &lt;…&gt; и внимательно слушает", — написал он.Он также подчеркнул, что во время встречи с украинскими представителями спецпосланник Трампа был настроен более мрачно.В воскресенье во Флориде состоялись переговоры между Украиной и США. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Рустем Умеров.Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов. По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
https://1prime.ru/20251203/peregovory-865163585.html
https://1prime.ru/20251203/vystuplenie-865158914.html
запад
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ed57441dfaadbb8dd525e4e0d8ebf4ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, рфпи, financial times
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, РФПИ, Financial Times
12:50 03.12.2025
 
На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина

FT: Уиткофф на встрече с Путиным был радостнее, чем с Умеровым

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Обозреватель Financial Times Кристофер Миллер заметил в социальной сети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выглядел более радостным на встрече с Владимиром Путиным в Москве, чем на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается, <…> и внимательно слушает", — написал он.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали новое заявление о переговорах с Россией
12:27
Он также подчеркнул, что во время встречи с украинскими представителями спецпосланник Трампа был настроен более мрачно.
В воскресенье во Флориде состоялись переговоры между Украиной и США. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Рустем Умеров.
Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.
По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
10:35
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДСШАУКРАИНАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий УшаковРФПИFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала