На Западе обратили внимание на важную деталь во встрече Уиткоффа и Путина
FT: Уиткофф на встрече с Путиным был радостнее, чем с Умеровым
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Обозреватель Financial Times Кристофер Миллер заметил в социальной сети X, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выглядел более радостным на встрече с Владимиром Путиным в Москве, чем на переговорах с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается, <…> и внимательно слушает", — написал он.
Он также подчеркнул, что во время встречи с украинскими представителями спецпосланник Трампа был настроен более мрачно.
В воскресенье во Флориде состоялись переговоры между Украиной и США. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, а украинскую — Рустем Умеров.
Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем компании Affinity Partners. Со стороны России также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству за рубежом, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов.
По словам Ушакова, встреча была полезной и конструктивной. Он отметил, что стороны обсудили американские предложения по миру на Украине, но договоренности пока не достигли.