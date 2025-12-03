https://1prime.ru/20251203/vsu-865150514.html

ВСУ впали в панику во время боев за Красноармейск, заявил командир

03.12.2025

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ во время боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, а техника начала взрываться, заявил на видео от Минобороны РФ командир роты Геннадий Дорошев. "После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника – у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды. Мы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, с целью перерезать трассу снабжения из Гришино. Заминировали там дороги и заняли оборону", - подчеркнул Дорошев. В министерстве обороны России отметили, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные. "Они набирают, сами видите по телевидению, людей с улиц, так сказать, воруют и отправляют к нам. Но они либо сдаются, либо бегут", - сказал заместитель командира роты по военно-политической работе "Максим" на видео от Минобороны России. В ходе выполнения боевых задач штурмовики отразили десятки контратак противника, но это не помешало гвардейцам установить государственный флаг РФ на западной стеле Красноармейска, добавили в МО. "Я непосредственно со своим напарником, с кем работал, по туману, утром пошел и установил флаг на стелу Красноармейск, потому что уже понятно, что это наше. Уже все", - сказал стрелок Александр Шумков. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

