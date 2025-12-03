Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске - 03.12.2025
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске - 03.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске
ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T05:17+0300
2025-12-03T05:17+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор, сообщило Минобороны России. "Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор", - говорится в сообщении ведомства. ВСУ использовали город как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья, подчеркнули в министерстве обороны России. Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске

Минобороны: ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор, сообщило Минобороны России.
"Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ использовали город как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья, подчеркнули в министерстве обороны России.
Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
 
