ВСУ использовали крупные промышленные предприятия в Волчанске

2025-12-03T05:17+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор, сообщило Минобороны России. "Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор", - говорится в сообщении ведомства. ВСУ использовали город как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья, подчеркнули в министерстве обороны России. Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.

