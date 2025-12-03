https://1prime.ru/20251203/vsu-865151211.html
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска
ЛУГАНСК, 3 дек – ПРАЙМ. ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с позывным "Лом".
"Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать. Противник уничтожается полномерно. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки", - рассказал "Лом".
Дорошев отметил, что контратакующие группы противника выявляются и уничтожаются.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками группировок ВС РФ об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
