https://1prime.ru/20251203/vsu-865151211.html

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска - 03.12.2025, ПРАЙМ

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T06:03+0300

2025-12-03T06:03+0300

2025-12-03T06:03+0300

общество

россия

красноармейск

рф

харьковская область

владимир путин

валерий герасимов

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151211.jpg?1764730982

ЛУГАНСК, 3 дек – ПРАЙМ. ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Геннадий Дорошев с позывным "Лом". "Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать. Противник уничтожается полномерно. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки", - рассказал "Лом". Дорошев отметил, что контратакующие группы противника выявляются и уничтожаются. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками группировок ВС РФ об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.

красноармейск

рф

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф