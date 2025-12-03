https://1prime.ru/20251203/vtb--865159200.html
ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае
2025-12-03T10:41+0300
китай
турция
таджикистан
андрей костин
втб
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году, заявил глава банка Андрей Костин. "Следующий важный рынок для нас - это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 году сумеем решить эту тему (применение платежной инфраструктуры - ред.) для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", - сказал он в интервью каналу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В марте ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн". Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Также технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.
