ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае - 03.12.2025
ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае
2025-12-03T10:41+0300
2025-12-03T10:41+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году, заявил глава банка Андрей Костин. "Следующий важный рынок для нас - это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 году сумеем решить эту тему (применение платежной инфраструктуры - ред.) для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", - сказал он в интервью каналу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В марте ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн". Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Также технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.
10:41 03.12.2025
 
ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае

Костин: ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году, заявил глава банка Андрей Костин.
"Следующий важный рынок для нас - это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 году сумеем решить эту тему (применение платежной инфраструктуры - ред.) для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", - сказал он в интервью каналу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
В марте ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн".
Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей.
Также технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.
Аэропорт Пулково - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
ВТБ хочет продать долю в аэропорту Пулково
Вчера, 13:45
 
