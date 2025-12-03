https://1prime.ru/20251203/vtb--865159200.html

ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае

ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае - 03.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ рассказал о планах по развитию платежной инфраструктуры в Китае

ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году, заявил глава банка Андрей Костин. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T10:41+0300

2025-12-03T10:41+0300

2025-12-03T10:41+0300

экономика

финансы

бизнес

китай

турция

таджикистан

андрей костин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. ВТБ планирует развивать платежную инфраструктуру в Китае в 2026 году, заявил глава банка Андрей Костин. "Следующий важный рынок для нас - это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 году сумеем решить эту тему (применение платежной инфраструктуры - ред.) для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику", - сказал он в интервью каналу "Россия 24" в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В марте ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн". Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Также технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.

https://1prime.ru/20251202/kostin-865127116.html

китай

турция

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, китай, турция, таджикистан, андрей костин, втб