МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, обсуждая слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут свои государства к конфликту с Россией."Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.Во вторник Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с Европой, но в случае необходимости готова к этому.Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
мировая экономика, общество, запад, европа, владимир путин, нато, ес
10:35 03.12.2025
 
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина

Мема: главы стран Европы рискуют начать войну с Россией

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, обсуждая слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут свои государства к конфликту с Россией.
"Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.
Во вторник Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с Европой, но в случае необходимости готова к этому.
Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Мы не готовы": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
