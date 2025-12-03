https://1prime.ru/20251203/vystuplenie-865158914.html
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, обсуждая слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T10:35+0300
2025-12-03T10:35+0300
2025-12-03T10:35+0300
мировая экономика
общество
запад
европа
владимир путин
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, обсуждая слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут свои государства к конфликту с Россией."Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.Во вторник Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с Европой, но в случае необходимости готова к этому.Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
https://1prime.ru/20251203/finlyandiya-865152786.html
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a37dafaf2ff41abb99f12060c7897a5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , запад, европа, владимир путин, нато, ес
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО, ЕС
"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина
Мема: главы стран Европы рискуют начать войну с Россией