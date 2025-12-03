https://1prime.ru/20251203/vystuplenie-865158914.html

"Полный провал". На Западе громко высказались после выступления Путина

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X, обсуждая слова Владимира Путина, заявил, что европейские лидеры ведут свои государства к конфликту с Россией."Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Как быстро обостряется опасная риторика. Лидеры ЕС — воплощения полного провала, ведущие катастрофический политический курс, который снова подвергает Европу риску войны", — написал он.Во вторник Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с Европой, но в случае необходимости готова к этому.Адмирал Каво Драгоне 30 ноября заявил газете Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий России против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".

