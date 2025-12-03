Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению - 03.12.2025
Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению
Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению - 03.12.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению
Курс китайской валюты в среду перешел к легкому снижению и остается ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T17:41+0300
2025-12-03T17:41+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду перешел к легкому снижению и остается ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,56 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,083 против 7,064 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,27 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже во второй половине торгов среды незначительно колеблется около предыдущего закрытия, слегка снижаясь. При этом курс остается ниже психологически значимого уровня 11 рублей. "На отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания вероятного изменения ключевых для него факторов и условий, в том числе под воздействием фактора геополитики. В результате уже несколько лет основную роль в динамике рубля играет баланс спроса на иностранную валюту и его предложения, формируемый в первую очередь экспортерами и импортерами. А он все еще сдвинут в сторону укрепления рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.31 мск росла на 0,9%, до 63 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 99 пунктов. ПРОГНОЗЫ В декабре ожидается увеличение объемов импортных операций, что, вероятно, окажет дополнительное давление на курс рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Усиление геополитической напряженности, в частности возможное принятие двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза, также может стать фактором потенциального ослабления российской валюты в будущем. Мы прогнозируем, что к завершению торгов среды курс доллара будет в диапазоне 77,8-78,1 рубля, евро: 90,6-91 рубля, юаня: 11,02-11,08 рубля", - добавляет она. Юань пока сумел отстоять промежуточную поддержку 10,9 рубля, хорошо отскочив из-под нее после небольшого пробоя вниз, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, в ближайшие сессии юань будет консолидироваться в недельном диапазоне 10,89–11,07 рубля", - добавляет он.
17:41 03.12.2025
 
Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению

Курс юаня на Мосбирже перешел к легкому снижению, оставаясь ниже 11 рублей

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду перешел к легкому снижению и остается ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-11,04 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,56 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,083 против 7,064 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,27 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань на Мосбирже во второй половине торгов среды незначительно колеблется около предыдущего закрытия, слегка снижаясь. При этом курс остается ниже психологически значимого уровня 11 рублей.
"На отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания вероятного изменения ключевых для него факторов и условий, в том числе под воздействием фактора геополитики. В результате уже несколько лет основную роль в динамике рубля играет баланс спроса на иностранную валюту и его предложения, формируемый в первую очередь экспортерами и импортерами. А он все еще сдвинут в сторону укрепления рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.31 мск росла на 0,9%, до 63 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 99 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
В декабре ожидается увеличение объемов импортных операций, что, вероятно, окажет дополнительное давление на курс рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
"Усиление геополитической напряженности, в частности возможное принятие двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза, также может стать фактором потенциального ослабления российской валюты в будущем. Мы прогнозируем, что к завершению торгов среды курс доллара будет в диапазоне 77,8-78,1 рубля, евро: 90,6-91 рубля, юаня: 11,02-11,08 рубля", - добавляет она.
Юань пока сумел отстоять промежуточную поддержку 10,9 рубля, хорошо отскочив из-под нее после небольшого пробоя вниз, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, в ближайшие сессии юань будет консолидироваться в недельном диапазоне 10,89–11,07 рубля", - добавляет он.
Рубль снижается к юаню на Московской бирже в первые часы торгов
