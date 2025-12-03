https://1prime.ru/20251203/yuan--865173323.html

Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению

Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению - 03.12.2025, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже перешел к легкому снижению

Курс китайской валюты в среду перешел к легкому снижению и остается ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T17:41+0300

2025-12-03T17:41+0300

2025-12-03T17:41+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду перешел к легкому снижению и остается ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,56 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,083 против 7,064 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,27 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже во второй половине торгов среды незначительно колеблется около предыдущего закрытия, слегка снижаясь. При этом курс остается ниже психологически значимого уровня 11 рублей. "На отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания вероятного изменения ключевых для него факторов и условий, в том числе под воздействием фактора геополитики. В результате уже несколько лет основную роль в динамике рубля играет баланс спроса на иностранную валюту и его предложения, формируемый в первую очередь экспортерами и импортерами. А он все еще сдвинут в сторону укрепления рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.31 мск росла на 0,9%, до 63 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 99 пунктов. ПРОГНОЗЫ В декабре ожидается увеличение объемов импортных операций, что, вероятно, окажет дополнительное давление на курс рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Усиление геополитической напряженности, в частности возможное принятие двадцатого пакета санкций со стороны Европейского союза, также может стать фактором потенциального ослабления российской валюты в будущем. Мы прогнозируем, что к завершению торгов среды курс доллара будет в диапазоне 77,8-78,1 рубля, евро: 90,6-91 рубля, юаня: 11,02-11,08 рубля", - добавляет она. Юань пока сумел отстоять промежуточную поддержку 10,9 рубля, хорошо отскочив из-под нее после небольшого пробоя вниз, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, в ближайшие сессии юань будет консолидироваться в недельном диапазоне 10,89–11,07 рубля", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251203/rubl--865162229.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", риком-траст