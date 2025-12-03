https://1prime.ru/20251203/zakharova-865155969.html

Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России

Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России - 03.12.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T09:16+0300

2025-12-03T09:16+0300

2025-12-03T09:16+0300

политика

общество

россия

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине - предыдущие вбросы не смогли сорвать контакты по ней, тогда Запад перешел к запугиваниям и угрозам. Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием". "Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она обратила внимание, что перед этим была запущена целая волна публикаций против России. "Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", - отметила Захарова. По ее оценке, это происходит в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865137001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мария захарова