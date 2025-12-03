Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России - 03.12.2025
Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России - 03.12.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об... | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине - предыдущие вбросы не смогли сорвать контакты по ней, тогда Запад перешел к запугиваниям и угрозам. Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием". "Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она обратила внимание, что перед этим была запущена целая волна публикаций против России. "Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", - отметила Захарова. По ее оценке, это происходит в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта.
Политика, Общество, РОССИЯ, Мария Захарова
09:16 03.12.2025
 
Захарова прокомментировала заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России

Захарова: НАТО не смогла сорвать переговоры по Украине и перешла к угрозам

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине - предыдущие вбросы не смогли сорвать контакты по ней, тогда Запад перешел к запугиваниям и угрозам.
Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
"Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она обратила внимание, что перед этим была запущена целая волна публикаций против России.
"Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", - отметила Захарова.
По ее оценке, это происходит в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта
