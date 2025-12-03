Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве

https://1prime.ru/20251203/zakharova-865157549.html

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, приехавшую на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак - ред.) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik. Ведущий предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, и подсветка центра Москвы должны были продемонстрировать хорошее состояние экономики России и впечатлить их, после чего они должны были понять, что с Россией необходимо договариваться. Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков, говоря об итогах встречи, заявил, что стороны точно не стали дальше от мира, чем были. В январе 2015 года, выступая перед конгрессом с докладом, президент-демократ Барак Обама заявил, что в результате санкций Россия якобы изолирована, а ее экономика "разорвана в клочья".

