Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве - 03.12.2025
Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве
Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве - 03.12.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве
Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T10:14+0300
2025-12-03T10:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, приехавшую на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак - ред.) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik. Ведущий предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, и подсветка центра Москвы должны были продемонстрировать хорошее состояние экономики России и впечатлить их, после чего они должны были понять, что с Россией необходимо договариваться. Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков, говоря об итогах встречи, заявил, что стороны точно не стали дальше от мира, чем были. В январе 2015 года, выступая перед конгрессом с докладом, президент-демократ Барак Обама заявил, что в результате санкций Россия якобы изолирована, а ее экономика "разорвана в клочья".
10:14 03.12.2025
 
Захарова рассказала, что должно было впечатлить делегацию США в Москве

Захарова: подсветка Москвы должна была впечатлить делегацию США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, приехавшую на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак - ред.) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ведущий предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, и подсветка центра Москвы должны были продемонстрировать хорошее состояние экономики России и впечатлить их, после чего они должны были понять, что с Россией необходимо договариваться.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков, говоря об итогах встречи, заявил, что стороны точно не стали дальше от мира, чем были.
В январе 2015 года, выступая перед конгрессом с докладом, президент-демократ Барак Обама заявил, что в результате санкций Россия якобы изолирована, а ее экономика "разорвана в клочья".
