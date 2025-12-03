https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169192.html

Зеленский сделал заявление о переговорах Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поделился в соцсети X ожиданиями от США в отношении сигналов после переговоров между Владимиром Путиным и специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, состоявшихся в Москве. "Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом", — написал он.Вечером того же дня в Кремле Путин провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов. Перед визитом в Москву представители США провели совещание с украинской стороной во Флориде.

