Зеленский сделал заявление о переговорах Путина и Уиткоффа - 03.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поделился в соцсети X ожиданиями от США в отношении сигналов после переговоров между Владимиром Путиным и специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, состоявшихся в Москве. "Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом", — написал он.Вечером того же дня в Кремле Путин провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и учредителем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обсуждение длилось почти пять часов. Перед визитом в Москву представители США провели совещание с украинской стороной во Флориде.
сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф, рфпи
США, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, РФПИ
15:26 03.12.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поделился в соцсети X ожиданиями от США в отношении сигналов после переговоров между Владимиром Путиным и специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, состоявшихся в Москве.
"Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом", — написал он.
СШАМОСКВАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтив УиткоффРФПИ
 
 
