СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Издание The Telegraph сообщает, что после недели, насыщенной коррупционными скандалами и неудачами на фронте, политическая карьера Владимира Зеленского оказалась под угрозой."Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира", — говорится в публикации.Журналист отметил, что будущее Зеленского решается в кулуарах мирного процесса вокруг Украины, и есть вероятность, что он не будет у власти к завершению конфликта.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, заверив, что это часть следственных действий, и никаких обвинений после обысков предъявлено не было, как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на слова НАБУ.В тот же день Зеленский объявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по мирному урегулированию конфликта, подал в отставку, и вскоре был издан указ о его увольнении.

