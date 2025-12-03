СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского
Telegraph: политическая карьера Зеленского оказалась под угрозой
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Издание The Telegraph сообщает, что после недели, насыщенной коррупционными скандалами и неудачами на фронте, политическая карьера Владимира Зеленского оказалась под угрозой.
"Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что будущее Зеленского решается в кулуарах мирного процесса вокруг Украины, и есть вероятность, что он не будет у власти к завершению конфликта.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, заверив, что это часть следственных действий, и никаких обвинений после обысков предъявлено не было, как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на слова НАБУ.
В тот же день Зеленский объявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по мирному урегулированию конфликта, подал в отставку, и вскоре был издан указ о его увольнении.