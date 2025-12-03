Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского - 03.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169329.html
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского
Издание The Telegraph сообщает, что после недели, насыщенной коррупционными скандалами и неудачами на фронте, политическая карьера Владимира Зеленского... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T15:27+0300
2025-12-03T15:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Издание The Telegraph сообщает, что после недели, насыщенной коррупционными скандалами и неудачами на фронте, политическая карьера Владимира Зеленского оказалась под угрозой."Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. &lt;…&gt; Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира", — говорится в публикации.Журналист отметил, что будущее Зеленского решается в кулуарах мирного процесса вокруг Украины, и есть вероятность, что он не будет у власти к завершению конфликта.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, заверив, что это часть следственных действий, и никаких обвинений после обысков предъявлено не было, как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на слова НАБУ.В тот же день Зеленский объявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по мирному урегулированию конфликта, подал в отставку, и вскоре был издан указ о его увольнении.
Новости
15:27 03.12.2025
 
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского

Telegraph: политическая карьера Зеленского оказалась под угрозой

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Издание The Telegraph сообщает, что после недели, насыщенной коррупционными скандалами и неудачами на фронте, политическая карьера Владимира Зеленского оказалась под угрозой.
"Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. <…> Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что будущее Зеленского решается в кулуарах мирного процесса вокруг Украины, и есть вероятность, что он не будет у власти к завершению конфликта.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, заверив, что это часть следственных действий, и никаких обвинений после обысков предъявлено не было, как сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на слова НАБУ.
В тот же день Зеленский объявил, что Ермак, занимавший также пост главы переговорной группы по мирному урегулированию конфликта, подал в отставку, и вскоре был издан указ о его увольнении.
