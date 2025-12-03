Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865171445.html
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером - 03.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером
Украина намерена подготовить новую встречу с Соединёнными Штатами, об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T16:53+0300
2025-12-03T16:53+0300
брюссель
владимир зеленский
украина
джаред кушнер
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украина намерена подготовить новую встречу с Соединёнными Штатами, об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Игнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах", — написал он.По данным портала Axios, ссылающегося на свои источники, Уиткофф и зять президента США, Джаред Кушнер, после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве планировали отправиться в одну из европейских стран. Здесь в среду должна была состояться их встреча с Зеленским. Позже агентство France-Presse сообщило, что переговоры могли бы пройти в Брюсселе, однако окончательного соглашения ещё не достигнуто. Сегодня журналист из Kyiv Post Алекс Райфоглу, снова ссылаясь на источники, заявил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе аннулирована.
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169192.html
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865169329.html
брюссель
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брюссель, владимир зеленский, украина, джаред кушнер, сша, владимир путин
Брюссель, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Джаред Кушнер, США, Владимир Путин
16:53 03.12.2025
 
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский: Украина готовится к новой встречи в США по мирному плану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украина намерена подготовить новую встречу с Соединёнными Штатами, об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Игнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
15:26
По данным портала Axios, ссылающегося на свои источники, Уиткофф и зять президента США, Джаред Кушнер, после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве планировали отправиться в одну из европейских стран. Здесь в среду должна была состояться их встреча с Зеленским. Позже агентство France-Presse сообщило, что переговоры могли бы пройти в Брюсселе, однако окончательного соглашения ещё не достигнуто.
Сегодня журналист из Kyiv Post Алекс Райфоглу, снова ссылаясь на источники, заявил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе аннулирована.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
СМИ раскрыли страшную правду о состоянии Зеленского
15:27
 
БрюссельВладимир ЗеленскийУКРАИНАДжаред КушнерСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала