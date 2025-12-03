https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865171445.html
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером - 03.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером
Украина намерена подготовить новую встречу с Соединёнными Штатами, об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украина намерена подготовить новую встречу с Соединёнными Штатами, об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Игнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах", — написал он.По данным портала Axios, ссылающегося на свои источники, Уиткофф и зять президента США, Джаред Кушнер, после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве планировали отправиться в одну из европейских стран. Здесь в среду должна была состояться их встреча с Зеленским. Позже агентство France-Presse сообщило, что переговоры могли бы пройти в Брюсселе, однако окончательного соглашения ещё не достигнуто. Сегодня журналист из Kyiv Post Алекс Райфоглу, снова ссылаясь на источники, заявил, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе аннулирована.
