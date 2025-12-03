https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865181613.html

"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского

киев

владимир зеленский

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал поручения главы киевского режима, заявила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее цитирует Telegram-канал "Страна.ua". "Многие высокопоставленные служащие, уже покинувшие свои должности, могут подтвердить, что Андрей Борисович часто вводил Зеленского в заблуждение, представляя информацию так, как ему лично было удобно, как он сам ее воспринимал. Неоднократно высокопоставленные чиновники получали от него звонки с требованием не выполнять поручения, которые ставил Зеленский", — отметила она. Мендель также упомянула, что Ермак по телефону запрещал ей выполнять задания Зеленского. "Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", — высказалась экс-пресс-секретарь.Ранее издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, передавало, что Ермак устроил истерику в ответ на просьбу написать заявление об уходе. По информации источников, мнение о необходимости увольнения Ермака высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже его заместитель Олег Татаров. Как заявило издание, некоторые члены команды Зеленского участвовали в "революционном" чате, где координировали планы, чтобы убрать Ермака с должности.Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об увольнении. Впоследствии лидер киевского режима подписал указ об освобождении Ермака от должности. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточняя, что следственные действия проходят в рамках расследования. Позже, как сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения никому не были предъявлены.

