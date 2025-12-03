Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865181613.html
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал поручения главы киевского режима, заявила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель,... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T22:58+0300
2025-12-03T22:58+0300
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал поручения главы киевского режима, заявила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее цитирует Telegram-канал "Страна.ua". "Многие высокопоставленные служащие, уже покинувшие свои должности, могут подтвердить, что Андрей Борисович часто вводил Зеленского в заблуждение, представляя информацию так, как ему лично было удобно, как он сам ее воспринимал. Неоднократно высокопоставленные чиновники получали от него звонки с требованием не выполнять поручения, которые ставил Зеленский", — отметила она. Мендель также упомянула, что Ермак по телефону запрещал ей выполнять задания Зеленского. "Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", — высказалась экс-пресс-секретарь.Ранее издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, передавало, что Ермак устроил истерику в ответ на просьбу написать заявление об уходе. По информации источников, мнение о необходимости увольнения Ермака высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже его заместитель Олег Татаров. Как заявило издание, некоторые члены команды Зеленского участвовали в "революционном" чате, где координировали планы, чтобы убрать Ермака с должности.Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об увольнении. Впоследствии лидер киевского режима подписал указ об освобождении Ермака от должности. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточняя, что следственные действия проходят в рамках расследования. Позже, как сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения никому не были предъявлены.
https://1prime.ru/20251203/ryutte-865172793.html
https://1prime.ru/20251203/zelenskiy-865171445.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, набу, рада
Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, НАБУ, Рада
22:58 03.12.2025
 
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского

Экс-пресс-секретарь главы киевского режима Мендель: Ермак саботировал приказы Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак саботировал поручения главы киевского режима, заявила экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, ее цитирует Telegram-канал "Страна.ua".
"Многие высокопоставленные служащие, уже покинувшие свои должности, могут подтвердить, что Андрей Борисович часто вводил Зеленского в заблуждение, представляя информацию так, как ему лично было удобно, как он сам ее воспринимал. Неоднократно высокопоставленные чиновники получали от него звонки с требованием не выполнять поручения, которые ставил Зеленский", — отметила она.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Рютте сделал странное заявление о Зеленском
Вчера, 17:32
Мендель также упомянула, что Ермак по телефону запрещал ей выполнять задания Зеленского.
"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу. Спасибо за то, что я жива, потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек", — высказалась экс-пресс-секретарь.
Ранее издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, передавало, что Ермак устроил истерику в ответ на просьбу написать заявление об уходе. По информации источников, мнение о необходимости увольнения Ермака высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже его заместитель Олег Татаров. Как заявило издание, некоторые члены команды Зеленского участвовали в "революционном" чате, где координировали планы, чтобы убрать Ермака с должности.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об увольнении. Впоследствии лидер киевского режима подписал указ об освобождении Ермака от должности. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточняя, что следственные действия проходят в рамках расследования. Позже, как сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения никому не были предъявлены.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Зеленский высказался после отмены встречи с Уиткоффом и Кушнером
Вчера, 16:53
 
КиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальНАБУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала