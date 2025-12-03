https://1prime.ru/20251203/zjat-865148956.html
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по украинскому урегулированию, которые были переданы российской стороне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине
