https://1prime.ru/20251203/zjat-865148956.html

Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине

Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ

Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине

Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T01:46+0300

2025-12-03T01:46+0300

2025-12-03T01:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

юрий ушаков

джаред кушнер

владимир путин

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865148956.jpg?1764715592

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по украинскому урегулированию, которые были переданы российской стороне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков, джаред кушнер, владимир путин, рфпи