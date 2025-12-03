Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/zjat-865148956.html
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине
Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T01:46+0300
2025-12-03T01:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
юрий ушаков
джаред кушнер
владимир путин
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865148956.jpg?1764715592
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по украинскому урегулированию, которые были переданы российской стороне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы", - сказал Ушаков журналистам. Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков, джаред кушнер, владимир путин, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Юрий Ушаков, Джаред Кушнер, Владимир Путин, РФПИ
01:46 03.12.2025
 
Зять президента США Кушнер участвовал в подготовке документов по Украине

Ушаков: зять президента США Кушнер участвовал в подготовке предложений по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основатель компании Affinity Partners, зять американского президента Джаред Кушнер принимал активное участие в подготовке документов с предложениями США по украинскому урегулированию, которые были переданы российской стороне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФЮрий УшаковДжаред КушнерВладимир ПутинРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала