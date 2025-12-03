Золото дорожает после сильного снижения цен днем ранее

https://1prime.ru/20251203/zoloto--865156983.html
2025-12-03T09:37+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
федрезерв
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Золото коррекционно дорожает после сильного снижения цен днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 19,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,44%, - до 4 239,35 доллара за тройскую унцию. За предыдущую торговую сессию золото подешевело на 1,26%. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,28% - до 58,823 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов дня котировки достигли нового рекорда в 59,645 доллара. Цены на золото колеблются с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американская монетарная политика через курс доллара, в котором исчисляются фьючерсы, влияет и на рынок золота. Заседание пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,2% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%. Позднее в среду также ожидается публикация статистики занятости и деловой активности в США, которая также может повлиять на дальнейшие решения Федрезерва.
