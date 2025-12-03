https://1prime.ru/20251203/zoloto-865178088.html
Золото дорожает на фоне слабой статистики по занятости в США
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после публикации слабой статистики по занятости в США, следует из данных торгов. По состоянию на 19.27 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,12%, - до 4 249,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,79% - до 59,165 доллара за унцию. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре сократилось на 32 тысячи. Аналитики прогнозировали рост на 5 тысяч. "Слабые данные ADP, опубликованные сегодня, в сочетании с рекордным ростом цен на серебро… способствуют увеличению цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Слабая статистика по рынку труда поддерживает ожидания снижения учетной ставки ФРС США на следующем заседании, которое пройдет 9-10 декабря. Большинство аналитиков прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Ожидания "голубиных" действий ФРС оказывают давление на доллар, что также способствует росту цен на золото.
