Адвокат объяснил, что делать, если шумят соседи - 04.12.2025
Адвокат объяснил, что делать, если шумят соседи
Как законно защитить свое право на тишину у себя дома, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский.
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Как законно защитить свое право на тишину у себя дома, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский."Необходимо понимать, что соседи имеют право шуметь в определенные часы (например, делать ремонт, слушать музыку и т.д.). Но единого "закона о тишине" не существует, в разных регионах свои правила, но отличаются они незначительно", - отмечает эксперт.Ориентировочно нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 и днем два часа в обеденное время, в один из выходных дней. При этом есть исключения для новостроек, там шуметь можно больше, чем в старых домах."Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины". Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни", - поясняет адвокат.Если соседи шумят в запрещенное время, то необходимо сразу же вызывать полицию для составления на нарушителей тишины протокола об административном правонарушении. По прибытии полицейские лично должны убедиться, что происходит нарушение тишины.Штраф нарушителям составит от 1 до 3 тысяч рублей. Также можно написать заявление участковому инспектору - он обязан будет принять меры к нарушителю. При этом нужно будет указать конкретные обстоятельства правонарушения.Если же соседи шумят в разрешенное время, то самое простое для начала - попытаться переговорить с ними. Адвокат советует это сделать совместно с другими соседями. Если договориться не удается, и нарушение тишины происходит систематически, необходимо вызывать специалистов для замеров уровня шума."Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума днем до 40дБА, ночью до 30 Дба, максимально допустимый уровень шума днем 55 дБА и 45 дБА ночью."Желательно произвести видеофиксацию правонарушения, записать показания других соседей, страдающих от шума. Если будут зафиксированы превышения максимального уровня шума, то имеются все правовые основания для обращения, как в полицию, так и суд. В суде можно требовать от нарушителя тишины не только прекращения шума, но и компенсации морального ущерба", - подытожил Станислав Рыбчинский.
02:02 04.12.2025
 
Новый многоэтажный жилой дом в Москве
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Как законно защитить свое право на тишину у себя дома, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский.
"Необходимо понимать, что соседи имеют право шуметь в определенные часы (например, делать ремонт, слушать музыку и т.д.). Но единого "закона о тишине" не существует, в разных регионах свои правила, но отличаются они незначительно", - отмечает эксперт.
Ориентировочно нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 и днем два часа в обеденное время, в один из выходных дней. При этом есть исключения для новостроек, там шуметь можно больше, чем в старых домах.
"Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины". Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни", - поясняет адвокат.
Если соседи шумят в запрещенное время, то необходимо сразу же вызывать полицию для составления на нарушителей тишины протокола об административном правонарушении. По прибытии полицейские лично должны убедиться, что происходит нарушение тишины.
Штраф нарушителям составит от 1 до 3 тысяч рублей. Также можно написать заявление участковому инспектору - он обязан будет принять меры к нарушителю. При этом нужно будет указать конкретные обстоятельства правонарушения.
Если же соседи шумят в разрешенное время, то самое простое для начала - попытаться переговорить с ними. Адвокат советует это сделать совместно с другими соседями. Если договориться не удается, и нарушение тишины происходит систематически, необходимо вызывать специалистов для замеров уровня шума.
В Госдуме предложили внести в Жилищный кодекс критерии для выселения за шум
4 июля 2023, 03:35
4 июля 2023, 03:35
"Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума днем до 40дБА, ночью до 30 Дба, максимально допустимый уровень шума днем 55 дБА и 45 дБА ночью.
"Желательно произвести видеофиксацию правонарушения, записать показания других соседей, страдающих от шума. Если будут зафиксированы превышения максимального уровня шума, то имеются все правовые основания для обращения, как в полицию, так и суд. В суде можно требовать от нарушителя тишины не только прекращения шума, но и компенсации морального ущерба", - подытожил Станислав Рыбчинский.
 
