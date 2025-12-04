https://1prime.ru/20251204/advokat-864888254.html

Адвокат объяснил, что делать, если шумят соседи

Адвокат объяснил, что делать, если шумят соседи - 04.12.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснил, что делать, если шумят соседи

Как законно защитить свое право на тишину у себя дома, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T02:02+0300

2025-12-04T02:02+0300

2025-12-04T02:02+0300

адвокат

общество

шум

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82f77323b770ceec740355e330cde60d.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Как законно защитить свое право на тишину у себя дома, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский."Необходимо понимать, что соседи имеют право шуметь в определенные часы (например, делать ремонт, слушать музыку и т.д.). Но единого "закона о тишине" не существует, в разных регионах свои правила, но отличаются они незначительно", - отмечает эксперт.Ориентировочно нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 и днем два часа в обеденное время, в один из выходных дней. При этом есть исключения для новостроек, там шуметь можно больше, чем в старых домах."Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины". Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни", - поясняет адвокат.Если соседи шумят в запрещенное время, то необходимо сразу же вызывать полицию для составления на нарушителей тишины протокола об административном правонарушении. По прибытии полицейские лично должны убедиться, что происходит нарушение тишины.Штраф нарушителям составит от 1 до 3 тысяч рублей. Также можно написать заявление участковому инспектору - он обязан будет принять меры к нарушителю. При этом нужно будет указать конкретные обстоятельства правонарушения.Если же соседи шумят в разрешенное время, то самое простое для начала - попытаться переговорить с ними. Адвокат советует это сделать совместно с другими соседями. Если договориться не удается, и нарушение тишины происходит систематически, необходимо вызывать специалистов для замеров уровня шума."Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума днем до 40дБА, ночью до 30 Дба, максимально допустимый уровень шума днем 55 дБА и 45 дБА ночью."Желательно произвести видеофиксацию правонарушения, записать показания других соседей, страдающих от шума. Если будут зафиксированы превышения максимального уровня шума, то имеются все правовые основания для обращения, как в полицию, так и суд. В суде можно требовать от нарушителя тишины не только прекращения шума, но и компенсации морального ущерба", - подытожил Станислав Рыбчинский.

https://1prime.ru/20230704/840987212.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

адвокат, общество , шум