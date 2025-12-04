https://1prime.ru/20251204/aksenov-865214425.html

Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма

2025-12-04T16:40+0300

экономика

россия

крым

симферополь

сергей аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "На сегодняшний день доходная часть за 2025 год уже перевыполнена на 15 миллиардов рублей, этот показатель продолжает расти", - сказал Аксенов в ходе круглого стола властей, предпринимателей и банковского сектора, прошедшего в четверг в Симферополе. Он добавил, что дополнительные доходы продолжают поступать. Доходная часть бюджета Крыма в 2025 году была утверждена на уровне 229,5 миллиардов рублей, из них собственные доходы региона составляют 97,9 миллиарда рублей.

крым

симферополь

2025

