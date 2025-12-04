Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/aksenov-865214425.html
Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма
Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма - 04.12.2025, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма
Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T16:40+0300
2025-12-04T16:40+0300
экономика
россия
крым
симферополь
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/14/827001478_0:0:2801:1577_1920x0_80_0_0_686c2d568c8a85362c5eb34d76bc4025.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "На сегодняшний день доходная часть за 2025 год уже перевыполнена на 15 миллиардов рублей, этот показатель продолжает расти", - сказал Аксенов в ходе круглого стола властей, предпринимателей и банковского сектора, прошедшего в четверг в Симферополе. Он добавил, что дополнительные доходы продолжают поступать. Доходная часть бюджета Крыма в 2025 году была утверждена на уровне 229,5 миллиардов рублей, из них собственные доходы региона составляют 97,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251204/krym-865189448.html
крым
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/14/827001478_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0aac89745ea6745614016f89bb1ce688.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, симферополь, сергей аксенов
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Сергей Аксенов
16:40 04.12.2025
 
Аксенов рассказал о росте доходов бюджета Крыма

Аксенов: рост доходов бюджета Крыма в 2025 году составил 15 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день доходная часть за 2025 год уже перевыполнена на 15 миллиардов рублей, этот показатель продолжает расти", - сказал Аксенов в ходе круглого стола властей, предпринимателей и банковского сектора, прошедшего в четверг в Симферополе. Он добавил, что дополнительные доходы продолжают поступать.
Доходная часть бюджета Крыма в 2025 году была утверждена на уровне 229,5 миллиардов рублей, из них собственные доходы региона составляют 97,9 миллиарда рублей.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
"Ростех" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
08:12
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМСИМФЕРОПОЛЬСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала