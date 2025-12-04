Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.12.2025
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву
https://1prime.ru/20251204/aktivy-865195971.html
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву - 04.12.2025, ПРАЙМ
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву
Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступила против предложения Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:25+0300
2025-12-04T11:25+0300
финансы
россия
украина
рф
италия
кристин лагард
сергей лавров
ес
мид
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg
украина
рф
италия
11:25 04.12.2025
 
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву

Итальянская "Лига" выступила против использования ЕС активов РФ для кредита Киеву

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаг Италии. Архивное фото
© flickr.com / Ed Yourdon
РИМ, 4 дек – ПРАЙМ. Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступила против предложения Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине, соответствующее указание, как пишет газета Stampa, секретарь "Лиги" и вице-премьер Маттео Сальвини дал сенатору Клаудио Борги, отвечающему в партии за экономические вопросы.
"Если ЕЦБ не хочет гарантировать кредиты правительству (Владимира) Зеленского, эти активы должны оставаться нетронутыми", - заявил Борги газете.
По его словам, эти активы "следует вернуть Москве", поскольку их использование "нарушило бы барьер" и "означало бы, что ни один актив, размещенный в Европе, не находится в безопасности". Борги подчеркнул, что если активы России конфисковываются из-за конфликта на Украине, то "завтра то же самое может произойти с активами какой-нибудь арабской страны, потому что она нарушает права человека, и так далее".
Накануне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования.
Как передавало агентство Рейтер, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на слушаниях в Европарламенте назвала предложение Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине натяжкой юридической и финансовой норм.
Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
