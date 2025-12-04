https://1prime.ru/20251204/aktivy-865195971.html

В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву

2025-12-04T11:25+0300

финансы

россия

украина

рф

италия

кристин лагард

сергей лавров

ес

мид

ецб

РИМ, 4 дек – ПРАЙМ. Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступила против предложения Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине, соответствующее указание, как пишет газета Stampa, секретарь "Лиги" и вице-премьер Маттео Сальвини дал сенатору Клаудио Борги, отвечающему в партии за экономические вопросы. "Если ЕЦБ не хочет гарантировать кредиты правительству (Владимира) Зеленского, эти активы должны оставаться нетронутыми", - заявил Борги газете. По его словам, эти активы "следует вернуть Москве", поскольку их использование "нарушило бы барьер" и "означало бы, что ни один актив, размещенный в Европе, не находится в безопасности". Борги подчеркнул, что если активы России конфисковываются из-за конфликта на Украине, то "завтра то же самое может произойти с активами какой-нибудь арабской страны, потому что она нарушает права человека, и так далее". Накануне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что позиция Европейского центробанка осложняет работу по использованию замороженных российских активов. По его словам, с политической точки зрения Италия поддерживает использование российских активов, но считает, что для этого нужны юридические обоснования. Как передавало агентство Рейтер, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на слушаниях в Европарламенте назвала предложение Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине натяжкой юридической и финансовой норм. Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

