Идею ЕС о кредите Украине за счет активов России будут оспаривать, пишет FT - 04.12.2025, ПРАЙМ
Идею ЕС о кредите Украине за счет активов России будут оспаривать, пишет FT
Предложение о выделении кредита Киеву за счет активов РФ будет неминуемо оспариваться внутри ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:43+0300
2025-12-04T11:43+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Предложение о выделении кредита Киеву за счет активов РФ будет неминуемо оспариваться внутри ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. "Оно будет оспариваться, конечно же. Никто не питает никаких иллюзий. Оно будет безусловно оспариваться в суде", - заявил чиновник изданию. При этом издание со ссылкой на источники подчеркивает, что даже среди юристов ЕС нет консенсуса относительно этого предложения. Неназванный бельгийский чиновник подчеркнул в комментарии газете, что предложение об использовании российских активов несет в себе риски как с юридической, так и с финансовой точки зрения. "Если вы спросите меня, едем ли мы прямо в стену, то ответ будет – да", - заявил газете неназванный высокопоставленный чиновник ЕС. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
11:43 04.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Предложение о выделении кредита Киеву за счет активов РФ будет неминуемо оспариваться внутри ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
"Оно будет оспариваться, конечно же. Никто не питает никаких иллюзий. Оно будет безусловно оспариваться в суде", - заявил чиновник изданию.
При этом издание со ссылкой на источники подчеркивает, что даже среди юристов ЕС нет консенсуса относительно этого предложения.
Неназванный бельгийский чиновник подчеркнул в комментарии газете, что предложение об использовании российских активов несет в себе риски как с юридической, так и с финансовой точки зрения.
"Если вы спросите меня, едем ли мы прямо в стену, то ответ будет – да", - заявил газете неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
 
