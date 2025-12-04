Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом - 04.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом
Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом - 04.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом
Конфискация российских активов Евросоюзом приведет к тому, что нерезиденты начнут выводить деньги из местной юрисдикции и в результате объединение потеряет... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T12:23+0300
2025-12-04T12:23+0300
12:23 04.12.2025
 
Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом

Экономист Родин: ЕС потеряет сотни миллиардов долларов из-за конфискации активов РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов Евросоюзом приведет к тому, что нерезиденты начнут выводить деньги из местной юрисдикции и в результате объединение потеряет сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций, прокомментировал РИА Новости финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В Италии выступили против использования активов России для кредитов Киеву
11:25
"В случае конфискации российских активов в рамках "репарационного кредита" ЕС может лишиться сотен миллиардов долларов инвестиций других нерезидентов, которые начнут выводить свои деньги из местной юрисдикции", - ожидает Родин.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Идею ЕС о кредите Украине за счет активов России будут оспаривать, пишет FT
11:43
 
Заголовок открываемого материала