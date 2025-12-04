https://1prime.ru/20251204/aktivy-865198745.html

Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом

Эксперт оценил последствия конфискации российских активов Евросоюзом

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов Евросоюзом приведет к тому, что нерезиденты начнут выводить деньги из местной юрисдикции и в результате объединение потеряет сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций, прокомментировал РИА Новости финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации. "В случае конфискации российских активов в рамках "репарационного кредита" ЕС может лишиться сотен миллиардов долларов инвестиций других нерезидентов, которые начнут выводить свои деньги из местной юрисдикции", - ожидает Родин.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

