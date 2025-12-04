https://1prime.ru/20251204/aktivy-865205729.html

Россия готовит ответные меры в случае изъятия ее активов, заявила Захарова

Российская сторона готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут активы РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 04.12.2025, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Российская сторона готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут активы РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции... Подготовка пакета ответный мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам политики.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

