https://1prime.ru/20251204/aktivy-865209901.html

Политолог заявил о расколе в Европе из-за российских активов

Политолог заявил о расколе в Европе из-за российских активов - 04.12.2025, ПРАЙМ

Политолог заявил о расколе в Европе из-за российских активов

Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине действительно расколол Европу, несмотря на то, что раньше Брюсселю удавалось... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T15:46+0300

2025-12-04T15:46+0300

2025-12-04T15:46+0300

экономика

мировая экономика

россия

рф

украина

европа

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине действительно расколол Европу, несмотря на то, что раньше Брюсселю удавалось "дисциплинировать строптивых", констатировал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации. "Урсула фон дер Ляйен не может и не хочет отступать, приостановление помощи Зеленскому рассматривается ею как поражение Европы перед Россией. Этого Брюссель допустить не может. Теперь вопрос, насколько фон дер Ляйен сможет "выломать руки" противящимся ее стратегии странам ЕС. Брюсселю пока что всегда удавалось дисциплинировать строптивых. Но на этот раз внутри Европы по вопросам активов РФ существует действительно раскол", - сказал Рар. Он напомнил, что юристы предупреждают об ответных мерах не только России, но и Китая, ведь изъятие российских денег рассматривается многими как воровство, которое может не остаться без юридических последствий, в первую очередь для Бельгии. "Евросоюз не знает как поступать, все в раздумье. Денег на Украину в Европе больше ни у кого нет, есть только российские активы", - добавил он. Глава ЕК ранее заявила, что все страны ЕС должны будут участвовать в предоставлении гарантий Бельгии в случае использования активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251204/aktivy-865205729.html

https://1prime.ru/20251204/aktivy-865197058.html

https://1prime.ru/20251204/aktivy-865195971.html

рф

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, рф, украина, европа, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, ек, euroclear, замороженные российские активы