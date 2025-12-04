https://1prime.ru/20251204/arktika-865212321.html
В Арктике создадут около 50 тысяч новых рабочих мест, заявил Басанский
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Около 50 тысяч новых рабочих мест планируется создать в Арктической зоне РФ за счет реализации инвестпроектов, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский. "По объему на сегодняшний день тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тысяч новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тысяча рабочих мест", - сообщил Басанский. По его словам, в Арктической зоне РФ с господдержкой реализуется более 1 тысячи новых проектов с общим объемом инвестиций 2,6 триллиона рублей. Уже вложено около 850 миллиардов рублей.
