В Арктике создадут около 50 тысяч новых рабочих мест, заявил Басанский - 04.12.2025
В Арктике создадут около 50 тысяч новых рабочих мест, заявил Басанский
2025-12-04T16:21+0300
2025-12-04T16:21+0300
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Около 50 тысяч новых рабочих мест планируется создать в Арктической зоне РФ за счет реализации инвестпроектов, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский. "По объему на сегодняшний день тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тысяч новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тысяча рабочих мест", - сообщил Басанский. По его словам, в Арктической зоне РФ с господдержкой реализуется более 1 тысячи новых проектов с общим объемом инвестиций 2,6 триллиона рублей. Уже вложено около 850 миллиардов рублей.
16:21 04.12.2025
 
В Арктике создадут около 50 тысяч новых рабочих мест, заявил Басанский

МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Около 50 тысяч новых рабочих мест планируется создать в Арктической зоне РФ за счет реализации инвестпроектов, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.
"По объему на сегодняшний день тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тысяч новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тысяча рабочих мест", - сообщил Басанский.
По его словам, в Арктической зоне РФ с господдержкой реализуется более 1 тысячи новых проектов с общим объемом инвестиций 2,6 триллиона рублей. Уже вложено около 850 миллиардов рублей.
Заголовок открываемого материала