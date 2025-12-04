https://1prime.ru/20251204/aviaperevozki-865190067.html

В Хабаровском крае задержали почти 40 авиарейсов из-за непогоды

В Хабаровском крае задержали почти 40 авиарейсов из-за непогоды - 04.12.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае задержали почти 40 авиарейсов из-за непогоды

Почти 40 авиарейсов задержаны из-за метели, ветра и снега в Хабаровском крае, закрыты три аэропорта в Николаевске-на-Амуре, Аяне и Чегдомыне, сообщает местная... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T08:19+0300

2025-12-04T08:19+0300

2025-12-04T08:19+0300

бизнес

хабаровский край

хабаровские авиалинии

воздушный транспорт

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg

ХАБАРОВСК, 4 дек - ПРАЙМ. Почти 40 авиарейсов задержаны из-за метели, ветра и снега в Хабаровском крае, закрыты три аэропорта в Николаевске-на-Амуре, Аяне и Чегдомыне, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Снег, ветер, метель, ограниченная видимость - полный набор природных катаклизмов, который ограничивает авиасообщение с северными районами Хабаровского края. По состоянию на сегодняшний день, задержано 38 рейсов "ХабАвиа" (с учётом перелётов в обе стороны)", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. Из-за невозможности расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), ввиду сильной метели и ограниченной видимости, закрыт аэропорт Николаевска-на-Амуре с 09.00 (2.00 мск) до 09.00 (2.00 мск) 5 декабря. Аэропорт "Мунук" (Аян) закрыт для приёма и отправления воздушных судов из-за расчистки ВПП от снега с 08.00 (1.00 мск) до 08.00 (1.00 мск) предстоящей пятницы. По этой же причине аэропорт Чегдомына закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск).

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровский край, хабаровские авиалинии, воздушный транспорт, россия